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رياضة

ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:14 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
عمرو الحلوانى
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو على الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين طه عادل المدافع واكتفى أحمد حسام ميدو بتواجد الرباعي أحمد عبدالعزيز ميدو وشريف حازم ومحمد دبش وأحمد صبيحة، كما قرر الجهاز الفنى لمصر المقاصة الاستغناء عن لاعب الوسط وليد عادل.

وكذلك الحال، قرر مصر المقاصة الاستغناء عن نصر رمضان بعد التعاقد مع الأوغندى خالد أوتشو كما تم الاستغناء عن أحمد جمال الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واستقر أحمد حسام ميدو على تواجد حسنى فتحى وعصام صبحى مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما قرر أحمد حسام ميدو الاستغناء عن عصام عبدالواحد المنضم أيضا للفريق الفيومى خلال يناير الماضى، وكذلك الحال بالنسبة لإيمانيول موسيس شيقي المهاجم موسيس بالفريق والذى تم الاستقرار على إعارته خلال الصيف الجارى.

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