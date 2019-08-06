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لأبناء مصر في الخارج.. اعرف موعد وطريقة المشاركة في برنامج الهجرة الصيفي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:13 م
برنامج وزارة الهجرة
برنامج وزارة الهجرة
سعيد العربي
تعلن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج موعد انطلاق برنامج الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيلين الثاني والثالث، والخاصة بفئة الشباب من سن ١٨إلى ٣٥ عاما، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 29 أغسطس الجاري، على أن يتضمن البرنامج عددا من الفعاليات والزيارات الهامة.

من جانبها، جددت وزارة الهجرة دعوتها للشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث المتواجدين في مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة في هذا البرنامج لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لهؤلاء الشباب.

كما تؤكد الوزارة استمرارها في استقبال طلبات المشاركة لمن يرغب، على أن يغلق باب التقدم يوم الخميس المقبل 8 أغسطس الجاري، وعلى الراغبين في مشاركة أبنائهم في هذا البرنامج إرسال صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم في مصر، من خلال قنوات الاتصال المخصصة لذلك ومنها البريد الإلكتروني [email protected] / أو الرقم (01220322422) بالإضافة إلى ملء استمارة التقديم من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/xfKNRqbHpzRBdzFy7.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج عددا من الفعاليات تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية في محافظة الفيوم.

ويعد هذا البرنامج هو الجزء الثاني من مبادرة ( في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك) والتي أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين في الخارج أثناء قضاء إجازتهم في مصر، وتقرر مد المبادرة للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين من الشباب خلال تواجدهم في أرض الوطن، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة ١٥ دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويا لمعسكر للأطفال من سن ٨ إلى ١٦، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة.

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