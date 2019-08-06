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اقتصاد

ممدوح رسلان: انتظام العمل بجميع محطات وشبكات المياه خلال عيد الاضحى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:12 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
آمنة عبد العظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مؤكدًا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات فى حينه.

وقال رسلان إنه أصدر تعليمات تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من شركاتها التابعة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد رسلان على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، وأيضا الاهتمام ببالوعات الساحات وأماكن صلاة العيد وتطهيرها.

وأوضح رسلان أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقى بلاغات الصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

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