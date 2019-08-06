بأسعار مخفضة.. 66 منفذا لبيع اللحوم الطازجة بأحياء ومراكز الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إقامة 66 منفذًا لبيع اللحوم الطازجة البلدى والسودانى والضأن بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع نقابة جزارين الجيزة وبعض الشركات الخاصة وبالتنسيق مع مديرية تموين الجيزة وذلك فى ضوء استعداد المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أن المنافذ ستتوزع على أحياء ومراكز ومدن المحافظة وخاصة الاماكن الغير متواجد بها مجمعات اسهلاكية.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حظر إقامة شوادر بيع الخراف الحية أو شوادر بيع اللحوم بالشوارع الرئيسية لافتا إلى أنه سيتم إزالة أي من هذه الشوادر مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر اشغالات وبيئة ونظافة.





وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلي أنه لن يتم السماح الا بإقامة الشوادر الا على اراضى فراغ او اماكن خاصة بعد الحصول على تصريح من الحى او المركز ومديرية التموين مؤكدًا على عدم المساس بحق المواطن فى السير بالشارع خالى من الاشغالات ولتلاشي اعاقه الحركة المرورية .





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حظر ذبح الاضاحى فى الشوارع وان عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث مضيفا الى ان الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للاقبال على المجازر .





وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على توقيع غرامات كبيرة على من يقوم بالذبح بالشوارع واتلاف طبقه الرصف مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وهشام كامل مدير مديرية التموين واشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى ونقيب الجزارين وممثلين عن شركات التوزيع ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن.