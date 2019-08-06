تعليم دمياط ينتهي من الامتحانات التحريرية للدور الثاني بالتعليم الفني

انتهى اليوم الثلاثاء، تعليم دمياط من ماراثون امتحانات الدور الثاني لـلدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (تجاري، وزراعي، وصناعي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي 2018/2019م والتي انطلقت رسميًا يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019.



وأكد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن امتحانات العملي للـدور الثاني ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة.



واضاف أنه تقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2019 بنظام الثلاث والخمس سنوات 2275 طالبا/طالبة موزعين على 6 لجان على مستوى المحافظة.



وأشار "وكيل الوزارة" أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات في المديرية لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء مطبعية أو فنية بها.