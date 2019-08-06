وقف التنسيق بين فلسطين وإسرائيل.. سر تأخر تنفيذ قرار أبو مازن

قال مراسل الشئون العربية في قناة "كان" العبرية جال بيرجر إن القرار الفلسطيني بتعليق الاتفاقات مع إسرائيل تأخر تنفيذه.



وأضاف جال بيرجر أنه يوجد جدل قوي بين قيادة السلطة الفلسطينية حول إذا ما كان ينبغي الالتزام بالقرار أو تجنبه في الوقت الحالي.



وفى سياق منفصل، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اجتماع فلسطيني إسرائيلي سيعقد اليوم؛ لمناقشة قضية اقتطاع أموال الضرائب أو المقاصة الفلسطينية.



وقال موقع "كان حدشوت" إنه من المتوقع أن يجتمع اليوم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية ليناقش معه تعويض أموال الضرائب الفلسطينية.



كما سيناقش الطرفان تعويض ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء، حيث يأتي هذا الاجتماع على خلفية الخوف من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وفق الموقع العبري.