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رياضة

شاهد.. استعدادات مروان محسن لمواجهة بطل جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:28 م
مروان محسن
مروان محسن
شروق حمدى
نشر مروان محسن نجم منتخب مصر والنادى الأهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة من تدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا.

متابعو مروان محسن تفاعلوا مع الصورة على صفحته وعلق بعضهم "منور الدنيا يا كابتن مصر ، فرود مصر الاول ، نمبر وان، ربنا معاك يا كابتن".

وكان مروان محسن، قال في تصريحات لقناة الأهلي "الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أصبح إلزاميًا بالنسبة إلينا، يجب أن نحقق اللقب، وكل اللاعبين لديهم نفس التفكير، نتمنى أن ننجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل من أجل الجماهير التي تستحق الشكر على دعمها لنا خلال الفترة الماضية". 

وأكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سيسعى مع زملائه خلال الموسم الجديد لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل إسعاد جماهير النادي الأحمر.

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🚶‍♂️

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