على طريقة محمد صلاح إدوارد يمارس اليوجا

يحرص الفنان إدوارد، حاليًا على ممارسة رياضة اليوجا مع مدربة اليوجا هدير حجاج.





ونشر إدوارد مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وهو يمارس رياضة اليوجا مع المدربة هدير حجاج وظهر وهو منسجم بوضعية "Pranayama" التي يظهر بها مغمض العينين ومكتوف القدمين فيما يضع يديه على قدميه.





وأدى إدوارد وضعية اليوجا الشهيرة "الشجرة" التي اشتهر بها اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، عند إحرازه الأهداف في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.





صورة إدوارد ليقت إعجابا واسعا من متابعيه عبر إنستجرام.



