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رياضة

ميدو يكشف عن استعدادات مصر المقاصة للموسم الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:31 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة أن الفريق يستعد بقوة من أجل الموسم الجديد لضمان مركز متميز بجدول الدوري الممتاز

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة للفريق عقب المران و علق :" المقاصة جاهز "

كما قرر ميدو على الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين طه عادل المدافع واكتفى أحمد حسام ميدو بتواجد الرباعي أحمد عبدالعزيز ميدو وشريف حازم ومحمد دبش وأحمد صبيحة، كما قرر الجهاز الفنى لمصر المقاصة الاستغناء عن لاعب الوسط وليد عادل.

,قرر مصر المقاصة الاستغناء عن نصر رمضان بعد التعاقد مع الأوغندى خالد أوتشو كما تم الاستغناء عن أحمد جمال الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واستقر أحمد حسام ميدو على تواجد حسنى فتحى وعصام صبحى مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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