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باحث: زيادة معدل الصادرات حياة أو موت للاقتصاد المصري.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
مي محمد
أكد الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية تعد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصري.

وأضاف كريم العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر "، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات المصرية وصلت خلال عام 2018 إلى 28 مليار دولار، بعد أن وصلت في عام 2016 إلى 22 مليار جنيه.

وقال إن الصادرات المصرية زادت ولكن مازال حجم صادرات مصر ضعيفا، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لديها خطة استراتيجية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، منوها بأن هذه الخطة تهدف إلى وصول صادرات مصر إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح كريم العمدة، أن حجم اتفاقيات التجارة التى قامت بها مصر في السنوات الأخيرة هي التى أدت إلى زيادة حجم الصادرات المصرية.

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