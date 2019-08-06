رئيس منظمة المرأة العربية: 5.5 مليون طفل في الدول العربية يعانون من الأمية

حذرت فادية كيوان، رئيس منظمة المرأة العربية، من خطورة ارتفاع نسبة الأمية في المجتمعات العربية، لافتة إلى أن شبح الأمية عاد ليلتهم ملايين الأطفال فى سن المدرسة وهم خارجها.



وأضافت رئيس منظمة المرأة العربية خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته المنظمة تقرير اليونيسكو، أن عدد الأطفال خارج المدارس يقدر بنحو 5,5 مليون طفل فى عام 2017.



وتابعت: "زاد عدد الأيتام والأرامل والمشردين وعدد الأطفال اللاتي تم تزويجهن وهن قاصرات وارتفع عدد ذوى الاحتياجات الخاصة، وعادت الفجوات تهز استقرار غالبية الدول العربية".



وأشارت أن منظمة المرأة العربية تريد لفت نظر الرأى العام إلى هذه المأساة،وتناشد أصحاب السلطة والرأى بالإنضمام للمنظمة لوقف الحروب وإطلاق مسارات التسوية السياسية.

