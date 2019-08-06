استرداد 1094 فدان أملاك دولة بالمنيا

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار تواصل جهودها في تنفيذ الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة،مشددا على عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين .



ونوه إسماعيل الفحام رئيس المركز،إلى أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار تمكنت من خلال الحملة التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالة واسترداد 21 حاله تعدى على أملاك دوله منها 9 حالات تعدى بالبناء على مساحة 2388 متر مربع , و 12 حاله استرداد لأرض أملاك دولة على مساحة 1094 فدان بالصحراوي الشرقي و قرية بني الصامت التابعة للمركز .



وأضاف رئيس المركز ،أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

