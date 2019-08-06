ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 1094 فدان أملاك دولة بالمنيا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:50 م
صدى البلد
أيمن رياض
أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار تواصل جهودها في تنفيذ الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة،مشددا على عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين .

ونوه إسماعيل الفحام رئيس المركز،إلى أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار تمكنت من خلال الحملة التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالة واسترداد 21 حاله تعدى على أملاك دوله منها 9 حالات تعدى بالبناء على مساحة 2388 متر مربع , و 12 حاله استرداد لأرض أملاك دولة على مساحة 1094 فدان بالصحراوي الشرقي و قرية بني الصامت التابعة للمركز .

وأضاف رئيس المركز ،أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 44 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ببني مزار

إزالة التعديات على 900 متر بأملاك الدولة وطرح النيل في أبو قرقاص

إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بالمنيا

إيقاف محطة وقود غير مرخصة ببنى مزار بعد تعديها على حرم الطريق

استرداد أراضي الدولة.. إزالة 2099 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا.. و71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في الغربية.. صور

استرداد 1000 فدان من أملاك الدولة في بني مزار بالمنيا

ترشيحاتنا

قبل عيد الأضحى.. الفلاحين تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم والسلع بالأسواق

أتربة وشوائب.. الأرصاد تكشف سبب الغروب الدموي للشمس ..فيديو

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي أمام معهد الأورام

شاهد .. الأدخنة تتصاعد من ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر

هاني مهنا يكشف في حوار لـ صدى البلد وصية فاروق الفيشاوي قبل وفاته.. وعزومة كل يوم جمعة .. وكيف تعامل الراحل مع المرض في أيامه الأخيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم عبر هذا الرابط

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب ..الخميس

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. عدد المتخلفين عن تسجيل رغباتهم إلكترونيا 3976 طالبا

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل .. أجمل الأشكال للمناسبات والمنزل

بإطلالة مثيرة.. كنزي عمرو دياب تحتضن أحد أصدقائها على الشاطئ

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة