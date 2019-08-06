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شاهد.. لحظة القبض على مليونير هارب قتل زوجته الشابة داخل غابة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:00 م
القاتل وزوجته
القاتل وزوجته
محمد علي
أُعلن القبض على رجل أعمال ومليونير أمريكي من ولاية كاليفورنيا متهم بقتل زوجته في عام 2012 في المكسيك بعد أربع سنوات من واقعة قتله لها وبعد مرات اعتقال وهروب، حتى تم تسليمه للسلطات الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأكد مكتب مقاطعة أورانج كاونتي للصحيفة، أن بيتر تشادويك، 55 عامًا، كان محتجزًا في المكسيك، جنوب الحدود.

وبدأت القضية الغامضة بعدما اختفا تشادويك وزوجته كيو سي من منزلهما في نيوبورت بيتش في 10 أكتوبر 2012، ليظهر بعد ذلك الزوج مبلغَا الشرطة عن واقعة قتل زوجته البالغة من العمر 21 عامًا.

وأفادت شبكة "إن بي سي لوس أنجلوس"، أنه تم القبض على الهارب مساء الأحد مجددًا في المكسيك وتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية، وذلك بعد اعتقاله في المكسيك في 2012، ثم خروجه بكفالة مليون دولار، ثم هروبه بعدها، حتى قبض عليه مجددًا في المكسيكـ، وتسليمه للسلطات الأمريكية.

وسجلت شبكة سي بي إس لوس أنجليس، شريط فيديو في لوس أنجلوس صباح الاثنين يظهر فيه المسئولون الأمريكيون يرافقون تشادويك الملتحي وهو في الأصفاد.

كان قد اتصل تشادويك بالشرطة من محطة وقود في سان دييجو في اليوم التالي للجريمة وأخبر السلطات أن زوجته خُنقت على يد قاتل، قام بخطفهما واستطاع هو الهرب بينما لم تقلح زوجته،، لكن سرعان ما أصبح تشادويك المشتبه به في قتل زوجته، وتم اعتقاله، وتم العثور على جثة زوجته بعد أسبوع في صندوق قمامة في ضاحية سان دييجو.
شاهد.. لحظة القبض على مليونير هارب قتل زوجته الشابة داخل غابة
شاهد.. لحظة القبض على مليونير هارب قتل زوجته الشابة داخل غابة
شاهد.. لحظة القبض على مليونير هارب قتل زوجته الشابة داخل غابة
شاهد.. لحظة القبض على مليونير هارب قتل زوجته الشابة داخل غابة
شاهد.. لحظة القبض على مليونير هارب قتل زوجته الشابة داخل غابة

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