3 شروط هامة لمن يجب عليه الحج

قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدر الإفتاء، إن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة تتوافر فيه ثلاثة شروط، بأن يكون: بالغًا، عاقلًا، مستطيعًا. ويستحب المبادرة بأداء هذه الفريضة متى توافرت الاستطاعة.





ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول" متى يبدأ الرمي يوم النحر".





وأجابت لجنة الفتوى، عبر الفيسبوك، أن واجب الرمي في هذا اليوم هو رمي جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها الحاج بسبع حصيات، وللفقهاء في وقت بداية الرمي رأيان:القول الأول إن وقت الرمي يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، وهو مذهب الحنفية والمالكية.





وأضاف: القول الثاني إن وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، والقول المختار أن الرمي يبدأ من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، لا فرق بين الأصحاء والعجزة؛ لما يلي :





1- ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مشت فأفاضت.





2- وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: « وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل، ورمت قبل أن يأتي الناس، فأذن لها، وكانت امرأة ثقيلة بطيئة.



