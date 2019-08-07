أفضل 6 تطبيقات تحرير الفيديو للأندرويد

يبحث العديد من مستخدمي الأجهزة لذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" عن بديل مشابه لتطبيق تحرير الفيديوهات iMovie المتوفر فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام "آي.أو.إس"، ذلك لما اثبته من تميز وقدرة على تحرير وتعديل مختلف الفيديوهات.





وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أب داتو" التقني، أفضل 6 بدائل لتطبيق iMovie، والتي بإمكانك استخدامها على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد.









1. Adobe Premiere Clip





يتيح لك التطبيق القدرة على إنشاء المحتوى تلقائيًا من الصور ومقاطع الفيديو على الموجودة على جهازك، بالإضافة إلى تزويدك بمجموعة من الأدوات والتأثيرات ومقاطع الموسيقى التي يمكن تشغيلها لإنشاء المحتوى المرئي في أقل وقت.





2. ActionDirector





يتيح لك ActionDirector إجراء تعديلات سريعة مباشرة بعد تسجيل مقاطع الفيديو، فهو يحتوي على مجموعة من المؤثرات المثبتة مسبقًا مع مجموعة من ألوان الفيديو وعوامل التصفية وتسجيلات الموسيقى لتضيفها. كما يحتوي على العشرات من تأثيرات الانتقال بالإضافة ملصقات النص والرسوم المتحركة لتضمينها في مقاطع الفيديو، يسمح لك بديل iMovie هذا بتصوير مقاطع الفيديو وتحريرها بدقة 4K Ultra HD من هاتفك الذكي ونشرها على المواقع الاجتماعية على الفور.









3. PowerDirector





يحتوي PowerDirecto عل ما يقرب من 30 مؤثر وعدد من ملفات الصوت المخزنة التي تأتي مع التطبيق. في حين أن التطبيق مجاني للاستخدام الفوري، ستحتاج إلى شراء بعض الملفات داخل التطبيق للتخلص من العلامة المائية للفيديو، وتحويل ملفات الفيديو إلى 1080p Full-HD و 4K Ultra HD أيضًا.





4. FilmoraGo





يتميز FilmoraGo بخفته وسرعته مما يوفر طريقة مباشرة للمستخدمين لاستخدام ميزات التحرير مثل التشذيب وإضافة الموسيقى والسمات أيضًا. يمكنك اختيار نسبة العرض إلى الارتفاع التي يتم فيها تشغيل الفيديو، مثل نسبة 1: 1 لإنستجرام، أو تجربة ملء الشاشة في 16: 9 لليوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الميزات الأنيقة المضمنة في FilmoraGo للحصول على تأثيرات إضافية، مثل الحركة البطيئة ومقاطع الفيديو العكسية وتأثيرات التجميل وغيرها.





5. KineMaster





لـ KineMaster القدرة على إنشاء وإدارة وتحرير طبقات متعددة من مقاطع الفيديو وتجميعها لإنشاء قطعة فنية، كما يمكنك التطبيق من الانتقال من إطار إلى آخر لإجراء عمليات التحرير، تمامًا كما تفعل على شاشة الكمبيوتر، في حين يمكن أيضًا خفض ملفات الصوت استنادًا إلى الإطارات الفرعية، وإلى جانب تقديم ميزات مثل المعاينات الفورية وعناصر التحكم في مستوى الصوت بدقة وعوامل تصفية الألوان وأدوات التحكم في السرعة ذات النقاط الثابتة لمقاطع الفيديو، يشتمل KineMaster أيضًا على انتقالات ثلاثية الأبعاد لإضافة إطلالة رائعة.





6. Quik



