محّرم ومجرّم..هل يجوز دفع رشوة للحصول على مكان للعمل.. فيديو



ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، من سائل يقول :" هل يجوز دفع رشوة للحصول على مكان للعمل".



أجاب مستشار المفتي، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لايجوز فعل طاعة بمعصية ولا يجوز التقرب إلى الله بالمعاصي، مشيرا إلى أن ما تدفعه "رشوة" وهذا لايجوز شرعا، وليس من حق المرتشي ويعد آثم .



وأضاف أن الأمر محّرم ومجرّم، داعيا جموع المصريين لوقفة ضد هذا الأمر، حتى لا يعم الفساد ولا نعرف معالجته، لعن الله الراشي والمرتشي.



وطالب السائل باتباع الطرق القانونية بدون التواء لحل مشكلته، مضيفا: " لو دفعنا رشوة سنزيد على زيادة الفساد في المجتمع ولا نبدأ المشروع بشيء فيه طريقة غير مشروعة".

