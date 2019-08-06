الصحة : ضخ كميات من حبوب منع الحمل تصنيع محلي بديلا للمستورد

أكدت الدكتورة سحر السنباطي،رئيس قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان ،ان الشركه العربيه للصناعات الدوائية (اكديما ) سوف تقوم قريبا جدا بضخ كميات من بدائل حبوب منع الحمل المستوردة مصنعة محليا ضمن خط انتاج ومصنع للهرمونات .



واضافت السنباطي،في تصريحات صحفية لها، ان البدائل التي سيتم ضخها ستكون بأسعار تنافس المستورد موضحة انه تم مؤخرا ضخ مليون شريط حبوب إضافى بالوحدات الصحيه والمراكز حتى تتمكن المنتفعات من الحصول عليها حال النقص بالصيدليات وبسعر ٦٥قرش للشريط الواحد وبأسم ميكروچنيست.



وأكدت رئيس القطاع ،ان الارصده طبقا للمعايير القياسيه بالإضافة لوجود مناقصات بدأت قبل العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠للحفاظ على المخزون الاستراتيچى وضمان استمرارية توافر الوسائل للقطاع الحكومى والاهلى



