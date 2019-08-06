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تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. عدد المتخلفين عن تسجيل رغباتهم إلكترونيا 3976 طالبا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:40 م
نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
نهلة الشربيني و كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن عدد الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019 بلغ (3976 ) طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، 172547 طالب علمي ، و53455 طالب أدبي بإجمالي 226002 ، وقد تخلف عدد (3976 ) طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة

وأضافت أن الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي : بالنسبة لــ الشعب العلمية جاء الحد الادنى 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 % لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية .

أما الشعبة الأدبية فقد أوضحت الوزارة أنه قد جاء الحد الادنى 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05% لأقل من 328 درجة

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