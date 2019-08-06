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فن

هند صبري تعلن موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 2 في تونس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:52 م
هند صبري
هند صبري
مصطفى كرم
أعلنت الفنانة التونسية هند صبري بداية عرض فيلم الفيل الأزرق 2 في تونس. 

وغردت هند صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏‎#الفيل_الأزرق2 في ‎#تونس الأسبوع الجاي 🐘🐘🇹🇳". 

تغريدة هند صبري لقيت ردودًا واسعة من متابعيها عبر "تويتر" وجاءت أبرز التعليقات  "‏‎واخيرااااااا يافرحتي انا واختي 😍" و "‏‎هايل يا استاذه هند دورك عبقري ف الفيلم ، انتي اصلا احسن فنانه عربيه ⁦♥️⁩⁦♥️⁩".

وشارك في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وهند صبري ونيللي كريم وشيرين رضا واياد نصار من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد. 

وكان الفيل الأزرق 2 حقق نجاحات واسعة في بداية عرضه بدور السينما ومن المقرر ان ينافس ايضا في عيد الأضحى المبارك.

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