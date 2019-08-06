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اقتصاد

الليمون يسجل 10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 6 - 8 - 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:04 م
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، وتراوحت الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

وسجل البصل بين 2 و3.5 جنيه، الكوسة بين 5 و7 جنيهات، الفاصوليا بين 20 و30 جنيها، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، البامية بين 12 و18 جنيها.

فيما يتعلق بالفاكهة ارتفع سعر العنب الأصفر والأحمر للكيلو الواحد، جنيها واحدا، حيث سجل العنب البناتي الأصفر 4 و7 جنيهات، العنب البناتي الأحمر 5 و8 جنيهات.

وتراوح الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات ، الكنتالوب بين 3 و6 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلوجرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها ،الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات.

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