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داليا زيادة: المجتمع الدولي يلتزم الصمت تجاه جرائم الإخوان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:12 م
داليا زيادة مدير
داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات السياسية
أماني نوار
أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية أن كثيرا من المنظمات الحقوقية الدولية وبعض وسائل الإعلام المحسوبة على الإخوان نشروا بيانا لحركة حسم الإخوانية والتي تنفي فيها علاقتها بالحادث وكأنهم يبيضون وجه هذه الجماعة الإرهابية رغم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية عن تورط حركة حسم في التفجير.

أضافت داليا زيادة في تصريح " لصدى البلد " أن هناك صمتا واضحا من المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بل يدافعون عن تلك الجماعة الإرهابية المثبتة بأنها أصل الشر والإرهاب في العالم، مؤكدة أنها لم تستغرب خروج تقارير تلك المنظمات التي تدين الدولة المصرية وتحملها مسئولية حادث معهد الأورام على الجريمة البشعة التي قامت بها حركة حسم الإرهابية والتي تضاف لسلسلة طويلة من الجرائم التي تصل لحد ثلاثة آلاف جريمة عنف ارتكبها الإخوان في حق المصريين منذ سقوط حكمهم في 2013.

وأوضحت زيادة أن هناك مئات من الجرائم التي يرتكبونها من خلال وكلائهم من الإرهابيين في سيناء وعلى الحدود الغربية ولكن يبقى المجتمع الدولي في حالة صمت تجاه جرائم الإخوان ما دامت الأموال القطرية مستمرة في التدفق إلى مراكز التأثير على صناعة القرار في أمريكا وأوروبا.

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