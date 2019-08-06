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حرامي بجح.. كاميرات المراقبة تفضح لص سرق سيارة من جراج مول.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:35 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته أحد كاميرات المراقبة المثبتة في جراج لحادث سرقة لإحدى السيارات.

ظهر في الفيديو أحد المواطنين الذي قام بترك سيارته للحظات في الجراج، فقام أحد الأشخاص المتسللين بشكل سريع بسرقة السيارة وهي في حالة التشغيل.

انتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي وانزعج الرواد من "بجاحة" السارق لأن صاحب السيارة من الواضح أنه ذهب ليقضي شيئا بسيطا وسيعود بسرعة، ولكن استغل السارق فرصة انشغال صاحب السيارة.

جدير بالذكر أن السارق لم يلتفت إلي كاميرات المراقبة المثبتة في المكان ولكنها كانت دليل الإدانة الذي فضح سرقته.




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