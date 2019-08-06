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ضابط يطرد مسافرين لتعاملهما بعنف من الركاب.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
أحمد شريف
أجبر ضابط شرطة اثنين من المسافرين على الخروج من على متن الطائرة، بعد أن أصبحا في منتهى العنف في تعاملهما مع الركاب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تحويل الطائرة أثناء رحلتها من لندن جاتويك إلى جيلبارتار، وهبطت في بوردو، فرنسا، حيث تم تصوير ضباط الشرطة على متن الطائرة وهم يجبرون مسافرين على النزول منها.

وأوضحت اللقطات التي تم تصويرها من داخل الطائرة ركابًا آخرين وهم يناشدون بإخراج مسافر ومسافرة من الطائرة.

كانت الرحلة EZY8905 من المقرر أن تهبط في جبل طارق في الساعة 8.35 مساءً الليلة الماضية، ولكنها هبطت في فرنسا في الساعة 9.09 مساءً بعد تأخير مغادرة لمدة 50 دقيقة.

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