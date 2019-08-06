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محافظات

أثنى على اجتهادهم.. محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية وأمهات المتفوقين

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:17 م
صدى البلد
ايمن محمود
كرم اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وأمهاتهم في سابقة أولى بالمحافظة، وذلك بقاعة قصر ثقافة مطروح بحضور الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح والنائب سليمان فضل العميرى والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبد الرازق الباجورى عن منطقة مطروح الأزهرية والعمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ ووجهاء مطروح وأولياء الأمور والطلاب.

حيث كرم محافظ مطروح العامة 32 طالبا أوائل الشهادة الثانوية العامة وأوائل الثانوية الأزهرية بإجمالي 20 طالبا والثانوية الفنية بإجمالي 13 طالبا، والمتفوقين بمدرسة الثانوية للتربية الخاصة بإجمالي 6 طلاب كما كرم الطالب المتفوق من المدارس STEM.

وتقدم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالتهنئة لجميع المتفوقين على إجتهادهم من أجل التميز وتحقيق طموحاتهم فهم أمل محافظة مطروح ومستقبلها، كما قدم محافظ مطروح التهنئة لأُسَر أوائل الطلبة ودعمهم وتشجيعهم على الجدِّ والاجتهاد لجنى ثمار كفاحهم.

وطمأن محافظ مطروح المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة بسعى المحافظة بالتنسيق مع جامعة مطروح لتوفير مزيد من المنح الدراسية بعدد من الجامعات الخاصة ،والتى سيتم الإعلان عنها وفقا لأولويات المجموع ورغبة الطلاب في الالتحاق بالكليات المرجوة بهدف تخريج كوادر علمية متميزة تحقق ما تصبو إليه مطروح، مع تأكيد دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم بإعتباره أهم القطاعات التى تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.
أثنى على اجتهادهم.. محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية وأمهات المتفوقين
أثنى على اجتهادهم.. محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية وأمهات المتفوقين
أثنى على اجتهادهم.. محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية وأمهات المتفوقين

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