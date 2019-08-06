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بدء تطبيق النظام الجديدة لتداول القطن فى الفيوم وبني سويف.. واستلام الأقطان من المزارعين في مراكز التجميع 17 أغسطس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:33 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى
مسئولو وزارة قطاع الأعمال العام يلتقون رؤساء شركات تجارة الأقطان
عرض النظام الجديد للتداول في الفيوم وبني سويف
مزاد علني على الأقطان في اليوم التالي لاستلامها في 17 مركز للتجميع 
بدء تسلم الأقطان من المزارعين في مراكز التجميع 17 أغسطس 
المزارع يحصل على 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد والباقي خلال أسبوع

قد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رؤساء شركات تجارة الأقطان سواء من القطاع الخاص أو التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك لعرض نظام التداول الجديد للقطن، والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019.

واستعرض اللقاء ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر)، والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين، حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم البدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، حيث يتم دعمها بتكنولوجيا حديثة بما يضمن جودة المنتج وتوفير استهلاك الطاقة مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى التعاقد مع أكبر موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات، وإجراء تحديث كامل للبنية التحتية في المصانع، وتحديد ثلاث شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا، إلى جانب تدريب العاملين وانتقاء أفضل الكوادر لتولي مهام الإدارة.

وتولى الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطن المصرى بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة والتي وضعت استراتيجية جديدة للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا، وأقرت تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال موسم الجني 2019.

وأعلنت الوزارة عن تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن، والذي يشمل تحديد 18 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف، وذلك بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، إدارة هذه المراكز. 

ويضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسي عليها المزاد فور الانتهاء منه، و الـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد، ويتعين على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع بطلب للاشتراك في المزادات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم.

وبالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.

وتصل تكلفة تطبيق النظام الجديد إلى 8 ملايين جنيه تتحملها الوزارة، وتشمل 120 ألف كيس من الجوت والدوبارة القطنية بالإضافة إلى تأجير مراكز استلام وتجميع الأقطان لمدة ثلاثة أشهر في الفيوم وبني سويف، كما تم تدريب العاملين في مراكز التجميع على النظام الجديد للتداول ومتابعة تطبيق هذه التجربة يوميًا لضمان نجاحها من خلال لجنة بها ممثلون عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة.

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