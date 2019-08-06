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حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بمركز الواسطى شمال بنى سويف

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:20 م
حادث تصادم
حادث تصادم
محمد عبد الحليم
لقى شخصان مصرعهما اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية أمام كوبرى أنفسط التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث مرورى أمام كوبرى أنفسط التابع لمركز الواسطى.

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "سعيد رمضان سيد جوده" 33 سنة عامل مقيم محافظة الفيوم، جثة هامدة و"حسام فضلون سيد"  25 سنة مقيم محافظة الفيوم جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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