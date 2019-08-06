صورة علي ربيع مع ابنته تثير جدل السوشيال ميديا حول عودته لـ طليقته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت بين الفنان علي ربيع وابنته مليكة في إحدى محلات ملابس الأطفال، حيث بدا أنه يشتري لها ملابس عيد الاضحى 2019.



صورة علي ربيع مع ابنته أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعض متابعي علي ربيع إلى احتمالية عودة علي ربيع لطليقته ندى محمود.



يُذكر أن علي ربيع، قد أعاد متابعة طليقته ندى عبر حسابها الشخصي على انستجرام، إذ ظهر الأول ضمن قائمة المتابعين لها، بعد أن ألغى علي ربيع متابعتها عقب التوتر الذي حدث بينهما، وانفصالهما.



وفي الوقت ذاته، أصرت ندى محمود، على موقفها، فلم تعيد متابعة طليقها علي ربيع، الأمر الذي يشير إلى أن الخلافات لم تنته بعد لكن علي ربيع يحاول حلها بالتصالح، لاسيما أن ندى أغلقت حسابها بعد ساعات قليلة من إعادة علي ربيع متابعتها، لتعيد فتح الحساب مرة أخرى خلال الأيام الماضية.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت ندى محمود، يوم الجمعة 19 أبريل الماضى، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، انفصالها عن علي ربيع، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرًا.