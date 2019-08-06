يارا وناصيف زيتون يروجان لحفلهما فى عيد الاضحى 2019.. فيديو

أعلنت المطربة اللبنانية يارا والمطرب السورى ناصيف زيتون عن حفلهما المرتقب فى عيد الاضحى 2019، حيث سيقام فى فندق الفورسيزون بلبنان يوم 12 أغسطس الجاري.



ونشرت يارا على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو مع ناصيف زيتون، حيث قدم ناصيف زيتوم أغنية لـ يارا، كما قامت يارا بغناء أغنية لـ ناصيف زيتون وقالا فى نهاية الفيديو "انتظرونا".



وكان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب «شو بدو» الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.



كليب «شو بدو» لـ يارا، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

