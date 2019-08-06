الإدمان نوعان.. مذيعو انبوكس يستعرضون الأشياء التي تتحكم في الإنسان.. فيديو

طرح مذيعو برنامج "انبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم الثلاثاء، تقريرا حول أكثر الأشياء التى يدمنها الأشخاص.



وقال أحمد فاروق، إن أغلب شباب العالم يعاني بشكل كبير من إدمان الموبايل والسوشيال ميديا، بينما قالت نور عطا الله إنها لا تستطيع أن تعيش دون إنترنت.



وقال محمد عامر إن الإدمان منقسم إلى نوعين وهما: النوع المادي مثل المخدرات، الشاي ، القهوة، النسكافية، السجائر" أما المعنوي مثل "الإنترنت، ألعاب، الموبايل و غيرها".



يذكر أن برنامج "انبوكس" قد ناقش اليوم موضوع الأشياء التي يمكن أن يدمنها الإنسان ولا يستطيع أن يمنع نفسه عنها.

