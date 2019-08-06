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تجارة دمياط وكليتا الآداب والحقوق تسيطر على تنسيق المرحلة الثالثة 2019 لطلاب العلمى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
نهلة الشربينى - كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 وذلك في مؤتمر صحفي رسمي بمقر الوزارة.

وقالت الوزارة إنه سيتم فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقًا لما يلي:

الحد الأدنى لـ الشعبة العلمية البالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554، 205 درجات بنسبة 50%.

وقالت الوزارة إن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية والتكنولوجية بالمرحلة الثالثة وأبرز الكليات الشاغرة لطلاب العلمى هي: "تجارة دمياط وتربية رياضية بنين وبنات والحقوق وخدمة اجتماعية وآداب وتربية نوعية".

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