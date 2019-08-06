برلماني: التأمين الصحي الشامل أهم مشروع خدمي فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن إقبال المواطنين على التسجيل فى مشروع التأمين الصحى الشامل يعطى نتائج مبشرة وإيجابية لنجاح هذا المشروع الخدمى الفعال.



وأضاف مصطفى الكمار، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعد أهم مشروع خدمى فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى الذى جعل عنوانها الرئيس "بناء الإنسان المصري"، من خلال الاهتمام بشكل أساسى بالخدمات المقدمة له وعلى رأسها الصحة والتعليم.



وأشار نائب شبين القناطر إلى أن القيادة السياسة كان لها خطة واضحة فى الاهتمام بصحة المواطنين، بدءًا من تطبيق المبادرات الرئاسية الصحية، وعلى رأسها مبادرة علاج فيروس سى وصحة المرأة وانتقالًا لانطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى سيحدث نقلة حقيقة فى قطاع الخدمات الصحية المقدمة للمصريين.



ولفت مصطفى الكمار، إلى أن البداية الأولية لانطلاق التشغيل التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد تعد مبشرة، وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين، والذى وصل إلى ما يقرب من 30% حاليًا، ما يعنى أن هناك ثقة كبيرة فى مستوى الخدمة وآليات الحصول عليها.



وأوضح مصطفى الكمار أن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد يعطى الفرصة لتطبيقه فى المزيد من المحافظات، لافتًا إلى ضرورة العمل على توفير الخدمات الطبية والمستشفيات في مختلف المحافظات لضمان نجاح التطبيق في باقي المحافظات.