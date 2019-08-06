ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التأمين الصحي الشامل أهم مشروع خدمي فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمينة الدسوقى
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن إقبال المواطنين على التسجيل فى مشروع التأمين الصحى الشامل يعطى نتائج مبشرة وإيجابية لنجاح هذا المشروع الخدمى الفعال.

وأضاف مصطفى الكمار، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعد أهم مشروع خدمى فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى الذى جعل عنوانها الرئيس "بناء الإنسان المصري"، من خلال الاهتمام بشكل أساسى بالخدمات المقدمة له وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأشار نائب شبين القناطر إلى أن القيادة السياسة كان لها خطة واضحة فى الاهتمام بصحة المواطنين، بدءًا من تطبيق المبادرات الرئاسية الصحية، وعلى رأسها مبادرة علاج فيروس سى وصحة المرأة وانتقالًا لانطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى سيحدث نقلة حقيقة فى قطاع الخدمات الصحية المقدمة للمصريين.

ولفت مصطفى الكمار، إلى أن البداية الأولية لانطلاق التشغيل التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد تعد مبشرة، وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين، والذى وصل إلى ما يقرب من 30% حاليًا، ما يعنى أن هناك ثقة كبيرة فى مستوى الخدمة وآليات الحصول عليها.

وأوضح مصطفى الكمار أن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد يعطى الفرصة لتطبيقه فى المزيد من المحافظات، لافتًا إلى ضرورة العمل على توفير الخدمات الطبية والمستشفيات في مختلف المحافظات لضمان نجاح التطبيق في باقي المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يحرر أول استمارة تسجيل.. المواطنون: نقلة كبيرة وحلم يتحقق لأبناء الباسلة ..صور

فرحة في بورسعيد.. صدى البلد يرصد إقبال الأهالي على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.. ونواب: ورقة رابحة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن.. ويؤكدون: خروجها للنور يرجع لجهود الرئيس السيسي

التأمين الصحي الشامل: إقبال جيد من المواطنين لـ التسجيل في المنظومة.. فيديو

تحركات مكوكية لمحافظ بورسعيد على فترتين لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل.. والمحافظة تبتكر أسلوبا جديدا لدعوة المواطنين للتسجيل.. طفطف وموسيقى نحاسية على الشواطئ والمتنزهات

الغضبان: دفعة أطباء التأمين الثانية تضم 35 طبيبا.. وتسجيل بيانات 60 ألف بورسعيدي

محافظ بورسعيد: التأمين الصحي مشروع دولة.. وكشف العيادات الخاصة أغلى من تكلفة الاشتراك.. وقضينا على مشكلة غياب الأطباء

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع داعش في ليبيا

المعركة مستمرة ولن أجلس معه.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع محمود الخطيب

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور

بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست

بـ بلوزة شفافة وبطن مكشوف.. إطلالة جريئة لـ زوجة راغب علامة فى فرنسا.. شاهد