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حُسن الخاتمة.. القصة الكاملة لوفاة حاج من أبناء كفر الشيخ بالسعودية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
محمود زيدان
كان دائمًا يدعو الله أن يرزقه الحج وحُسن الخاتمة، وقد استجاب الله له، إنه الحاج حسن علي إبراهيم عيسي، من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والذي يُعد أول حاج مصري يلقى ربه هذا العام، أثناء أداء فريضة الحج، حيث كان ضمن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، وكان بشوشًا طيب القلب، نقي السريرة، حزن كل من كان معه لفراقه.

قال أحمد نصار، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، وعضو البعثة المشرفة على حجاج الجمعيات بالمحافظة، لـ"صدى البلد"، الحاج حسن كان صوته عذبًا جميلًا أثناء تلاوة القرآن الكريم، فقد أمَّنا في صلاة الفجر بمطار القاهرة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأضاف، نصار، وكان دائمًا يردد اللهم ارزقني حسن الخاتمة أثناء الحديث معنا وكان يتمنى الوفاة أثناء أداء فريضة الحج وأن يُدفن في أطهر بقاع الأرض بالأراضي المقدسة السعودية، وكان خفيف الظل وبشوش دائمًا، ويحبه الجميع لما وجدوا فيه من صفات وأخلاقيات فاضلة، مشيرًا إلى أن الحاج حسن انتهى من أداء مناسك العمرة.

وتابع، بعد أن انتهى من أداء العمرة، قام بأداء صلاة المغرب، ثم أحس بإعياء بسيط من شدة الحر، وأخبرهم بأنه سوف يتوضأ ويصلى العشاء ليرتاح قليلًا، ثم انتهى من أداء صلاة العشاء وأخذ قسطًا من النوم، وأثناء متابعة الحجاج في غرفة نومهم، وجده نائمًا ولا يتحرك، فقاموا بإحضار أحد الأطباء من البعثة الطبية المشرفة، فأخبرهم بأنه توفي.

وأشار، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، وعضو البعثة المشرفة على حجاج الجمعيات بالمحافظة، إلى أن البعثة قامت بإخبار أسرة الحاج المتوفي، وقام نجله حسام بإرسال إقرار بدفنه في الأراضي السعودية، وبالفعل، قمنا بأداء صلاة الجنازة عليه فجرًا ودُفن في المقابر المخصصة في السعودية.

وقال ياسر أغا، أحد الحجاج، من أبناء مدينة بيلا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحمد الله لقد انتهينا من الدفن بعد الفجر، وأطمئن نفسي وأهله وكل من يعرف الحاج حسن علامات كثيرة تدل علي حسن الخاتمة أولا حدثنا مسئول البعثة أن المغسل قال إن الشرف له بتغسيل الحج حسن لأن إصبع يده مازال مرفوعًا وينطق بالشهادة.

وتابع، وكذلك نزول الأمطار بعد الانتهاء من الغسل وهذا شيء طيب، وجود 3 أطفال أموات وصُليّ عليهم مع الحاج حسن رحمه الله عليه والأطفال أحباب الله، وتم دفن الحاج حسن وبجواره تم دفن رجل باكستاني مدفون بملابس الإحرام القبر بجوار القبر.. هنيئًا لهم حُسن الخاتمة وهذا هو الفوز العظيم يا رب ارزقنا هذه الموتة وحُسن الخاتمة.
حُسن الخاتمة.. القصة الكاملة لوفاة حاج من أبناء كفر الشيخ بالسعودية
حُسن الخاتمة.. القصة الكاملة لوفاة حاج من أبناء كفر الشيخ بالسعودية

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