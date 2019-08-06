9 أطعمة على رف مطبخك تساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة

هناك بعض المكونات الصحية في أرفف مطبخك لا تغفليها؛ لأن هذه الأطعمة تساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة، وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعة غير متوقعة وفقدان الوزن لكنها في المقابل مخبأة في أرففك طوال الوقت إليك أبرزها، يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:



1 اللوز:

قد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز على مدى فترة زمنية من أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية.



2. مسحوق الكاكاو:



إن دمج الكاكاو في نظامك الغذائي سيساعد في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على الفلافانول الذي يساعد في خفض الدهون في الجسم ومستويات السكر في الدم.



3. الشوفان:

الشوفان لها خصائص تعزيز فقدان الوزن مذهلة. وقد وجدت الدراسات أن الشوفان يساعد في قطع الرغبة الشديدة وتناولها بانتظام يساعد في فقدان الوزن.



4. البيض:



البيض مصدر لا يصدق للبروتين والحصول على الكمية المناسبة من هذا الغذاء الغني بالبروتين سيساعدك على إدارة وزن صحي. هذا هو واحد من أفضل مكونات فقدان الوزن الموجودة في المنزل.



5. الفاصوليا السوداء:



هذه هي واحدة من أغنى مصادر البروتين النباتي والألياف ونتيجة لذلك يعزز الامتلاء وفقدان الوزن.



6 بذور شيا:

يمكن أن تكون بذور شيا واحدة من أفضل أصدقائك لفقدان الوزن. فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان والدهون الصحية ومصدر كبير للكالسيوم.



7 الحمص:



من الأطعمة غنية بالألياف والبروتين والتى تمنحك الشبع لفترة أطول



8. الكركم:



يحتوي على صفر سعر حراري ويمكن استخدامه فهو يساعد على تحسين نكهة طعامك دون خوف من زيادة الوزن.



9. خل التفاح



له فوائد كبيرة لفقدان الوزن ويساعد في الحفاظ على محيط الخصر لديك.

