%79 من التوصيات تم تنفيذها.. لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب توجه الشكر للوزارة

تسلمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقريرًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة بشأن ما تم تنفيذه من مطالب البرلمانيين مع انتهاء دور الانعقاد الرابع.



وبلغت مطالب النواب لوزارة الشباب والرياضة ما يقرب من 5355 طلبا وتم تنفيذ 4261 بنسبة 79٪ ، وباقي الطلبات سيتم دراستها للرد من جانب الوزارة للرد عليها.



وتقدمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدورها بالشكر لوزير الشباب والرياضة لمواقفه الدائمة والداعمة للجنة وأعضاء مجلس النواب وما يمثله من حلقة وصل إيجابية بين اللجنة والوزارة.