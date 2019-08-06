ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 175 رحلة جوية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:35 م
مصرللطيران
مصرللطيران
نورهان خفاجي
أعلن الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس، عن تسيير ١٧٥ رحلة جوية داخلية وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع ١٤٢ رحلة منتظمة، و٣٣ رحلة إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خليل أنه تقرر تسيير ٤٢ رحلة منتظمة، و٤ رحلات إضافية إلى شرم الشيخ، و٤٦ رحلة منتظمة، و٢٠ رحلة إضافية إلى الغردقة، و٢٧ رحلة منتظمة، و٩ رحلات إضافية إلى أسوان، و٢٧ رحلة منتظمة إلى الأقصر وذلك تلبية لرغبة كثير من العملاء في قضاء اجازة عيد الأضحى في مدن الجذب السياحية المصرية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نجوم رحلوا وتسببوا فى ورطة لصناع أعمالهم.. فاروق الفيشاوى يترك الملك لير.. وعزت أبو عوف يضع تامر حسني فى مأزق.. وصلاح نظمى بديل رشدى أباظة فى الأقوياء

حلم الزمالك فى مونديال الأندية يتبخر.. CAF يحسم أزمة بطل دورى أبطال أفريقيا غدا

حقيقة إقامة مباراة سوبر الأهلى والزمالك على استاد القاهرة

هاني مهنا يكشف في حوار لـ صدى البلد وصية فاروق الفيشاوي قبل وفاته.. وعزومة كل يوم جمعة .. وكيف تعامل الراحل مع المرض في أيامه الأخيرة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع داعش في ليبيا

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب ..الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل .. أجمل الأشكال للمناسبات والمنزل

بإطلالة مثيرة.. كنزي عمرو دياب تحتضن أحد أصدقائها على الشاطئ

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة