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ديني

هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء النذر؟ .. عالم أزهري يجيب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:32 م
الشيخ عبد الحميد
الشيخ عبد الحميد الأطرش
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيامه يحرم على الواقف بعرفة، فمن لم يكتب له الحج عليه بصيامه للحصول على هذا الأجر العظيم.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال شخص يقول علي نذر صيام يوم فهل أصوم يوم عرفة بنية قضاء النذر ؟. قائلا : الوفاء بالنذر واجب عليك يجب أن تؤديه لا محالة لقوله تعالى : "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .

وأوضح الأطرش قائلا: النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام أو طوال حياتك بعد سنة سنتين ثلاث سنوات فالأفضل أن تصوم يوم عرفة بنية الوقوف بعرفة لتحصل على الثواب كاملا.

وتابع: أما النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام لتحصل على ثواب الوفاء بالنذر وثواب يوم عرفة، وإن فعلت غير ذلك فلك الأجر والثواب في أي حال .

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