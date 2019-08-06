بداية جديدة .. التضامن تطلق مبادرة لمساعدة المتعافين من الإدمان .. فيديو

أكد الدكتور هشام جمعة ، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة باسم "بداية جديدة " للمتعافين من الإدمان من خلال توفير قروض لهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم لعيش حياة أفضل.



ولفت جمعة، خلال لقائه ببرنامج "انبوكس " المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم الثلاثاء ، إلى ان فكرة المبادرة بدأت منذ عام 2015.



وأضاف أن هذه المبادرة جاءت من أجل تغيير النظرة المجتمعية أو الوصمة الاجتماعية التى تأخذ بعض الأشخاص الذي ينظرون إلى المدمن أو المتعافي من الإدمان على أنه شخص مجرم أو منحرف .



وأوضح أن كثيرا من المتعافين من الإدمان بعد خروجهم من المصحة يشعرون برفض أو عدم تقبل المجتمع لهم بشكلهم الجديد ، لافتا إلى ان المشاريع مختلفة و متنوعة حيث إنها تتم من خلال التعاون مع ناصر الاجتماعي.