تعرف على إيرادات فيلم الممر حتى الآن

بلغت إيرادات فيلم الممر، حتى الآن، 70 مليون جنيه بعد 8 أسابيع من العرض في دور السينما، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 75 مليونا قبل موسم عيد الأضحى.



وصرح الموزع محمود الدفراوي، أن إيرادات فيلم الممر، أمس الاثنين، بلغت 252 ألفا و490 جنيها.



وأطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني فيلم الممر، في الإمارات، الأردن ولبنان، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث قد تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.



فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



فيلم الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.