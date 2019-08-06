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سكرتير مجلس الأمن الروسي: سنرد على واشنطن حال نشرها أسلحة تهدد أمننا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:12 م
سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف
أ ش أ
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده سترد "بطريقة مناسبة" إذا قامت الولايات المتحدة بنشر أسلحة من شأنها تهديد الأمن القومي الروسي.

وقال باتروشيف - معلقا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى - إنه "إذا بدأت الولايات المتحدة بنشر أسلحة من شأنها تهديد الأمن القومي الروسي، فإن روسيا ستقوم بالرد (بطريقة مناسبة) بناء على مواقع انتشار هذه الأسلحة وعددها".

وأضاف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لقد أعلنّا أننا لن نكون أول من ينشر الأسلحة في أي مكان.. نرغب كثيرا بأن يصدر الأمريكيون إعلانا مشابها، لكنهم لا يقومون بذلك"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته بالفعل لمراقبة تطوير الأسلحة الأمريكية واختبارها وإنتاجها ونشرها.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا - يوم /الجمعة/ الماضي - من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد زعمها بأن موسكو تنتهكها.. الشيء الذي نفاه (الكرملين) مرارا.

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