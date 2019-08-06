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محافظات

بروتوكول لتنفيذ مشروع إعادة بناء وتطوير مركز شباب كفر الأربعين في القليوبية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:39 م
الدكتور علاء عبدالحليم
الدكتور علاء عبدالحليم محافظة القليوبية
إبراهيم الهوارى
وقع الدكتور علاء عبدالحليم محافظة القليوبية، مع أحد شركات المياه اليوم بروتوكول تعاون مشترك بهدف تنفيذ مشروع إعادة بناء وتطوير مركز شباب كفر الاربعين وتمويل استثمارات 2.5 مليون جنيه وذلك حرصا على المشاركة المجتمعية ووعيها بأهمية دورها في التنمية والارتقاء بالمجتمعات التي تعمل بها ودعمًا منها للشباب المصري.

واكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تستهدف التعاون مع هيئات القطاع الخاص التي تشاركها رؤيتها لدعم الشباب وتحسين حياة أهالي المحافظة، حيث تضمن المحافظة تسهيل إجراءات سير الأعمال التطويرية التي تقيمها نستله للمياه لتوفير كافة الخدمات والمرافق المتطورة، والتي تتيح أمام أهالي المحافظة فرص ممارسة الرياضات المختلفة والمشاركة في ورش العمل التوعوية والتثقيفية التي تقيمها نستله للمياه للنهوض بالمستوى الثقافي للمواطنين.

وتستهدف الشركة، القيام ببعض التطويرات التي تتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لتثقيف وتوعية المواطنين بالعادات الصحية و تشجعيهم على تبنيها، وتشمل تلك الأعمال تطوير قاعة مركز الشباب التي ستكون مركزًا إلقاء المحاضرات التوعوية وورش العمل التثقيفية، وبناء مبنى رئيسي على مساحة 330 متر مربع، ليضم المكتب الإداري، و قاعتي اجتماعات ومناسبات، إلى جانب صالة رياضية. وتشمل الأعمال التطويرية بناء سور جديد حول المركز بارتفاع 3 متر مع تحويل المناطق المحيطة بالمركز إلى مساحات خضراء واسعة.

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