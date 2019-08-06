الدفراوي: خروج فيلم تامر حسني الجديد الفلوس من منافسات عيد الأضحى

أعلن الموزع محمود الدفراوى أن فيلم الفنان تامر حسني الجديد "الفلوس" خرج من منافسات عيد الأضحى 2019، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح فيلم الفلوس.



فيلم الفلوس من بطولة الفنان تامر حسنى وعائشة بن أحمد وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.



وكان تامر حسنى، قد طرح، أمس الاثنين، أول تيزر لفيلمه الجديد الفلوس، كما نشر كواليس المشهد الذى جمع بينه وبين الفنان أحمد السقا.



واعتقد جمهور تامر حسني بعد طرح التيرز، أن فيلم الفلوس لـ تامر حسني، سيطرح في عيد الاضحى 2019، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى.