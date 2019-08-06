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لجنة تقصي حقائق أحداث "الأبيض " في السودان تنتهي من إعداد تقريرها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:13 م
السودان
السودان
أ ش أ
أنهت لجنة تقصي حقائق الأحداث التي شهدتها مدنية "الأبيض " وسط السودان إلى الغرب من العاصمة (الخرطوم)، تقريرها بخصوص الأحداث التي شهدتها المدنية الأسبوع الماضي، حينث قُتل ستة أشخاص في تظاهرات لطلاب المدارس.

وأفاد تليفزيون السودان ، بأن اللجنة التي شكلها والي شمال كردفان "المكلف " اللواء ركن ، الصادق الطيب عبد الله، أنهت تقريرها وسلمته إلى الوالي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، شكل لجنة تتبعه، للتحقيق في تلك الأحداث، مشيرا إلى أنها ستحقق مع مستويات مختلفة من بينها الوالي "المكلف " نفسه.

وقال صلاح عبد الرحيم حجير ، كبير مستشاري الولاية ، رئيس اللجنة التي شكلها الوالي، إن اللجنة استمعت إلى الشهود، والمواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية ، كما تم حصر الأضرار الناجمة عن تلك الأحداث .

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن توقيف " 9" من قوات "الدعم السريع"، تورطوا في تلك الأحداث، متعهدا بمحاكمتهم.

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