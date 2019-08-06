إرسال لجنة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بغرب الأقصر .. صور

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإرسال لجنة لمعاينة قطعتي أرض، لإنشاء محطتي رفع و صرف صحي، لتنفيذ المشروع المتوقف منذ 9 سنوات بقرية الضبعية.



وكان قد تقدم عدد من أهالي قرية الضبعية، بطلب لمحافظ الأقصر، بخصوص مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل به منذ عام 2010، وتوقف بعد تنفيذ نسبة 5 % منه.



وكلف محافظ الأقصر، اللواء سعد البدري، رئيس مركز و مدينة القرنة، بتشكيل لجنة، لمعاينة قطعتي أرض على الطبيعة، تبرع بهما أهالي الضبعية، لمعاينتهما على الطبيعة للكشف عن صلاحيتهما لإنشاء محطة رفع صرف صحي.



وشكلت اللجنة بعضوية العميد يحيى عبد الرشيد أبو زيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، و المهندسة هناء العربي، مديرة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، و حجازي النحاس، نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، و المهندس محمد علي، ممثل إدارة الأملاك بالمحافظة، ورئيس قروي الضبعية، ومسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القرنة.



وعاينت اللجنة قطعتي الأرض، اليوم الثلاثاء، حيث تأتي الأولى على مساحة 6 قراريط بنجع الجسر، والأخرى على مساحة 4 قراريط ونصف بحوض الخواجة حنا.



ووجه رئيس المدينة بالبدء في تمهيد الطريق للموقعين اللذين تمت معاينتهما، والانتهاء من ذلك قبل أجازة العيد.



وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه من المقرر وصول مختصين من الهيئة لموقع المحطتين للرفع المساحي و البدء في مشروع محطتي الرفع والصرف الصحي بالضبعية عقب انتهاء أجازة العيد مباشرة، بعد تسوية الطرق المؤيدية لهما.