نقابة النقل العام تعزي ضحايا معهد الأورام: مستمرون في مساندة الدولة في معركتها ضد الإرهاب

أعربت النقابة العامة للنقل العام عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي، الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بمعهد الأورام، مع بداية يوم الاثنين، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.



وقال رئيس النقابة العامة مجدي حسن في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن جميع العاملين في قطاع النقل العام يساندون الدولة في معركتها لمواجهة الإرهاب والعنف، وجهودها الكبيرة للحفاظ على أمنها، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب.



وأضاف أن الإرهاب الذي يحاول بين الحين والآخر القيام بعمليات جبانة لإيقاف عجلة التنمية والاستقرار لن ينال من مصر بكل نسيجها إلا التماسك والمواجهة.



وتقدم مجدي حسن، باسم النقابة العامة بخالص العزاء لوفاة ضحايا الحادث من الشهداء وبالدعاء بالشفاء للمصابين.



