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حوادث

طفلة التعذيب ريهام: سقطت من السلم .. وزوجة الأب بريئة والنيابة تخلي سبيلها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:08 م
طفلة ضحية الإهمال
طفلة ضحية الإهمال الأسري
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بإخلاء سبيل سحر أبوالفضل ربة منزل والتي جرى اتهامها بتعذيب ابنة زوجها بقها ريهام عزت 4 سنوات والمعروفة إعلاميا بضحية الإهمال الأسري بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الواقعة لا تعدو كونها سقوط الطفلة من أعلى السلالم أثناء اللهو مع أشقائها بالمنزل.

وكانت النيابة العامة قررت حجز الزوجة على ذمة التحقيقات لاتهامها من والد الطفلة وزوجها بتعذيب الطفلة وهو ما تبين عدم صحته وأمرت النيابة بإصدار حكمها السابق.

يذكر أن اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مستشفى بنها الجامعي بوصول طفلة مصاب بكدمات مختلفة وإصابات متفرقة حيث اتهم والدها عزت حلمي زوجته الثانية بالإهمال والتسبب في إصابتها.

فيما نفت الزوجة الاتهامات وكشفت تحريات مباحث قسم قها أن الطفلة وقعت من على السلالم أثناء اللهو مع أشقائها، بينما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لمناظرة الحالة وإعداد تقرير بها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

توصلت التحريات إلى أن الطفلة ذهبت إلى المستشفى مع جدها لوالدها، وأن الطفلة تعيش مع والدها وزوجته الثانية، بعد تنازل والدة الطفلة عن حضانتها وتعيش بصحبة والدها وشقيقيها أحمد 8 سنوات ومحمد 6 سنوات.

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