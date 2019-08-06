ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. حسيب عباس بصالون المقامات ببشتاك

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
أحمد البهى
يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك - بشارع المعز في الثامنة مساء الخميس المقبل، "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

يستضيف الصالون المايسترو هشام نبوي و"دعاء حسيب عباس" ابنة الفنان الراحل حسيب عباس وهو قائد فرقة حسيب عباس الموسيقية ليتحدثوا عن مشواره الفني وعن تأسيس فرقته التي كانت تؤدي الأعمال الغنائية بالإذاعة المصرية طوال العشرين عاماَ الماضية.

يصاحب الصالون فقرات تتضمن مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها: "يا حلاوتك يا جمالك"، "ليالينا"، "زي الهوي"، "جميل جمال"، قيادة المايسترو "مازن دراز".

"صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل "محسن فاروق"، ومن إعداد وتقديم الإذاعية د."إيناس جلال الدين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالون مقامات يحتفي بذكرى 30 يونيو بـ بشتاك

ترشيحاتنا

يوم عرفة .. عالم أزهري: من أفطر فيه عليه القضاء وليس الكفارة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

نجوم رحلوا وتسببوا فى ورطة لصناع أعمالهم.. فاروق الفيشاوى يترك الملك لير.. وعزت أبو عوف يضع تامر حسني فى مأزق.. وصلاح نظمى بديل رشدى أباظة فى الأقوياء

جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

واين روني يعود لـ الدوري الإنجليزي كلاعب ومدرب

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور

بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست

بـ بلوزة شفافة وبطن مكشوف.. إطلالة جريئة لـ زوجة راغب علامة فى فرنسا.. شاهد