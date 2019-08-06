الخميس.. حسيب عباس بصالون المقامات ببشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك - بشارع المعز في الثامنة مساء الخميس المقبل، "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.



يستضيف الصالون المايسترو هشام نبوي و"دعاء حسيب عباس" ابنة الفنان الراحل حسيب عباس وهو قائد فرقة حسيب عباس الموسيقية ليتحدثوا عن مشواره الفني وعن تأسيس فرقته التي كانت تؤدي الأعمال الغنائية بالإذاعة المصرية طوال العشرين عاماَ الماضية.



يصاحب الصالون فقرات تتضمن مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها: "يا حلاوتك يا جمالك"، "ليالينا"، "زي الهوي"، "جميل جمال"، قيادة المايسترو "مازن دراز".



"صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل "محسن فاروق"، ومن إعداد وتقديم الإذاعية د."إيناس جلال الدين".