محافظ البحر الأحمر يلتقي ممثلي بنك التعمير والإسكان

التقى اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بممثلى بنك التعمير والإسكان لدراسة توقيع برتوكول بين المحافظة والبنك لتحصيل كافة المعاملات مع الجهات الحكومية والمواطنين.



أكد المحافظ تفعيل آلية التحصيل للأقساط الخاصة بـ إيجارات الوحدات السكنية وكذلك أقساط الأراضى فى ضوء قيام الدولة بحوكمة كافة المعاملات المالية.



حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة وكمال سليمان مدير عام التخطيط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.