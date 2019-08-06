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السيسي يوجه بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:31 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزراء المعنيين لمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تمت بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما وجه بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وتسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة وتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية والخدمات .

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