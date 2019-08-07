حكم الصلاة في القطار المتحرك

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول "ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة، مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة.





أجاب المفتي في فتوى له، أنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة؛ وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة.



