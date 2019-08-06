بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست

شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصور لها برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست خلال تواجدهما في أحد المتاحف باليابان.



وظهرت كيم كارداشيان، التي تبلغ من العمر 38 عاما، برفقة ابنتها نورث، حيث تألقت كيم كارداشيان بفستان قصير.



وحصلت كيم كارداشيان، مؤخرا على تعويض كبير بقيمة 2.7 مليون دولار من دار أزياء بسبب استخدام الدار لاسمها في التسويق لأزياء لم ترتديها كيم كارداشيان، حسبما ذكرت صحف إنجليزية.



وكانت كيم كارداشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاجو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.

